Цены на нефть снизились в ожидании заседаний ФРС и ЕЦБ

Мировые цены на нефть в среду днем снизились в ожидании заседаний мировых финансовых регуляторов, которые повлияют на сырьевые рынки.

Мировые цены на нефть в среду днем снизились в ожидании заседаний мировых финансовых регуляторов, которые повлияют на сырьевые рынки.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,52%, до 80,17 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,23%, до 76,91 доллара.

Что касается непосредственных нефтяных новостей, то рынки пребывают в ожидании публикации официальной статистики запасов нефти в США. Аналитики полагают, что за неделю по 21 апреля запасы в стране снизились на 1,66 млн баррелей после снижения на 4,6 млн баррелей неделей ранее.

Кроме того, ожидается снижение запасов бензина на 1,5 млн баррелей после роста на 1,3 млн и снижение запасов дистиллятов на 1,02 млн баррелей после сокращения на 0,35 млн.