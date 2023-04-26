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Цены на нефть снизились в ожидании заседаний ФРС и ЕЦБ

Цены на нефть снизились в ожидании заседаний ФРС и ЕЦБ Мировые цены на нефть в среду днем снизились в ожидании заседаний мировых финансовых регуляторов, которые повлияют на сырьевые рынки.
Энергетика
26 апреля 2023 г. 16:01
Цены на нефть снизились в ожидании заседаний ФРС и ЕЦБ

Мировые цены на нефть в среду днем снизились в ожидании заседаний мировых финансовых регуляторов, которые повлияют на сырьевые рынки.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,52%, до 80,17 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,23%, до 76,91 доллара.

Что касается непосредственных нефтяных новостей, то рынки пребывают в ожидании публикации официальной статистики запасов нефти в США. Аналитики полагают, что за неделю по 21 апреля запасы в стране снизились на 1,66 млн баррелей после снижения на 4,6 млн баррелей неделей ранее.

Кроме того, ожидается снижение запасов бензина на 1,5 млн баррелей после роста на 1,3 млн и снижение запасов дистиллятов на 1,02 млн баррелей после сокращения на 0,35 млн.

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Версия на английском языке Oil prices fall ahead of Fed and ECB meetings

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