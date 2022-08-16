Цены на нефть снизились в ожидании статистики по спросу и предложению

Мировые цены на нефть во вторник утром снизились, инвесторы оценивают факторы со стороны спроса и предложения.

Мировые цены на нефть во вторник утром снизились, инвесторы оценивают факторы со стороны спроса и предложения.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,72%, до 94,42 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,46%, до 89 долларов.

Одним из факторов, влияющих на рост предложения является возможное приближение Ирана к возобновлению ядерной сделки, которая, вероятно, приведет к увеличению поставок "черного золота".

Также инвесторы реагируют на прогноз Минэнерго США о том, что добыча нефти в основных нефтегазодобывающих районах страны в сентябре поднимется по сравнению с текущим месяцем на 141 тыс. баррелей в день, или на 1,6%, до 9,049 млн баррелей.

В то же время влияние на спрос оказывает слабая статистика из Китая — одного из крупнейших импортеров и потребителей нефти. Промпроизводство в КНР в июле в годовом выражении показало рост на 3,8%, хотя аналитики ожидали увеличения на 4,6%.