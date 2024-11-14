Цены на нефть снизились в ожидании переизбытка на мировом рынке

Цены на нефть эталонных марок снизились после повышения днем ранее.

Цены на нефть эталонных марок снизились после повышения днем ранее.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Котировки январских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составили 72,04 доллара за баррель, что на 0,24 доллара (на 0,3%) ниже уровня на закрытие предыдущих торгов.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром снизилась на 0,29 долларов (на 0,4%) до 68,14 долларов за баррель.

Негативными факторами для рынка выступают, в том числе, ожидания переизбытка нефти на мировом рынке, а также укрепление курса доллара США до максимума за последний год.

Минэнергетики США в среду повысило прогноз добычи нефти в мире в 2024 году до 102,6 млн баррелей в сутки со 102,5 млн б/с, а на 2025 год - до 104,7 млн б/с со 104,5 млн б/с.