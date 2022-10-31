Цены на нефть снизились после ввода коронавирусных ограничений в Китае

Мировые цены на нефть в понедельник утром снизились. Рынки реагируют на новые коронавирусные ограничения в Китае.

Мировые цены на нефть в понедельник утром снизились. Рынки реагируют на новые коронавирусные ограничения в Китае.

Как передает Report, об этом следует из данных торгов.

Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,91%, до 92,92 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,77%, до 87,22 доллара.

Трейдеры опасаются снижения спроса на "черное золото" из-за ситуации в Китае. Так, в городе Ухань в центральной части страны из-за выявления новых случаев коронавирусной инфекции с 26 по 30 октября был введен карантин. Ограничения негативно влияют на нефтяные котировки, так как способствуют замедлению экономики и снижению спроса на топливо.