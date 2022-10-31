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Цены на нефть снизились после ввода коронавирусных ограничений в Китае

Цены на нефть снизились после ввода коронавирусных ограничений в Китае Мировые цены на нефть в понедельник утром снизились. Рынки реагируют на новые коронавирусные ограничения в Китае.
Энергетика
31 октября 2022 г. 10:26
Цены на нефть снизились после ввода коронавирусных ограничений в Китае

Мировые цены на нефть в понедельник утром снизились. Рынки реагируют на новые коронавирусные ограничения в Китае.

Как передает Report, об этом следует из данных торгов.

Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,91%, до 92,92 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,77%, до 87,22 доллара.

Трейдеры опасаются снижения спроса на "черное золото" из-за ситуации в Китае. Так, в городе Ухань в центральной части страны из-за выявления новых случаев коронавирусной инфекции с 26 по 30 октября был введен карантин. Ограничения негативно влияют на нефтяные котировки, так как способствуют замедлению экономики и снижению спроса на топливо.

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Версия на азербайджанском языке Neftin qiyməti düşüb
Версия на английском языке Oil prices drop on reintroduction of coronavirus restrictions in China

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