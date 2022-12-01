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Цены на нефть снизились после уверенного подъема накануне

Цены на нефть снизились после уверенного подъема накануне Цены на нефть показывают слабую отрицательную динамику утром в четверг после скачка на 3% днем ранее.
Энергетика
1 декабря 2022 г. 10:25
Цены на нефть снизились после уверенного подъема накануне

Цены на нефть показывают слабую отрицательную динамику утром в четверг после скачка на 3% днем ранее.

Об этом передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Февральские фьючерсы на сорт Brent на Лондонской бирже ICE Futures подешевели на 0,28 долларов (0,32%) - до 86,69 долларов за баррель. Накануне цена на эти контракты выросла на 3,2%, до 86,97 долларов за баррель. Стоимость январских фьючерсов на Brent, срок которых истек в среду, поднялась за сессию на 2,9%, составив 85,43 долларов за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на январь на торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустились на 0,22 доллара (0,27%) - до 80,33 доллара за баррель. Эти контракты в среду выросли в цене на 3% и достигли 80,55 долларов за баррель.

В то же время за ноябрь цена на Brent упала на 9,9%, на WTI - на 6,9% главным образом на опасениях инвесторов из-за снижения спроса в Китае ввиду новых локдаунов на фоне вспышки коронавируса.

В среду нефтяной рынок, однако, поддержали новости о том, что власти КНР смягчили антиковидные меры в ряде городов и провинций, включая Пекин. Инвесторы ожидают, что официальный Пекин постепенно откажется от политики "нулевой терпимости" к коронавирусу после массовых акций протеста в стране в начале этой недели.

Кроме того, официальные данные Минэнерго США показали недельное снижение запасов нефти на 12,58 млн баррелей, до 419,08 млн баррелей. В то же время эксперты ожидали снижения запасов только на 3,12 млн баррелей.

Внимание рынка постепенно переключается на заседание ОПЕК+, которое состоится 4 декабря. Некоторые аналитики ожидают, что альянс может принять решение о дальнейшем сокращении квот на добычу.

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