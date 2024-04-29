Цены на нефть снизились после роста по итогам прошлой недели

Цены на нефть эталонных марок снизились утром в понедельник после роста по итогам прошлой недели.

Цены на нефть эталонных марок снизились утром в понедельник после роста по итогам прошлой недели.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures 88,71 доллара за баррель.

Это на 0,79 доллара (0,88%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии.

В пятницу эти контракты выросли в цене на 0,49 доллара (0,6%), до 89,5 доллара за баррель.

Котировки фьючерсов на сорт WTI на июнь на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились на 0,68 доллара (0,81%) и составили 83,17 доллара за баррель.

По итогам прошлой сессии контракт подорожал на 0,28 доллара (0,3%), до 83,85 доллара за баррель.

Обе марки завершили пятничные торги на максимумах с 16 апреля, сообщает MarketWatch. За всю минувшую неделю цена Brent увеличилась на 2,5%, WTI - на 2%.

На перспективы спроса на нефть негативно влияют настроения рынка в отношении снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США, ухудшившиеся после выхода в конце прошлой недели данных об инфляции в стране. Индекс потребительских цен (индекс PCE) в США в марте повысился на 0,3% и совпал с консенсус-прогнозом, представленным Trading Economics. В годовом выражении индикатор увеличился на 2,7%, сильнее ожидавшихся 2,6%. В феврале индикатор вырос на 0,3% месяц к месяцу и на 2,5% год к году.

Рост индекса PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в прошлом месяце остался на февральском уровне как в помесячном, так и в годовом выражении - 0,3% и 2,8% соответственно.

Федрезерв таргетирует инфляцию на уровне 2%.

На этой неделе рынок ждет официальных значений индексов менеджеров по закупкам (PMI) в Китае за апрель, которые могут дать представление о перспективах спроса со стороны крупнейшего мирового импортера нефти.