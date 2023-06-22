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Цены на нефть снизились после роста днем ранее

Цены на нефть снизились после роста днем ранее Мировые цены на нефть снизились в четверг утром после роста накануне.
Энергетика
22 июня 2023 г. 09:35
Цены на нефть снизились после роста днем ранее

Мировые цены на нефть снизились в четверг утром после роста накануне.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,54%, до 76,7 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,51%, до 72,16 доллара.

В среду стоимость нефти марки Brent увеличилась на 1,61%, WTI - на 2,88%. Рынки оценивали перспективы восстановления экономики Китая - одного из крупнейших потребителей и импортеров нефти. Так, на прошлой неделе власти неожиданно понизили ставки, а СМИ сообщили о намерении властей поддержать экономику страны.

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Версия на английском языке Oil prices fall

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