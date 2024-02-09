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Цены на нефть снизились после подъема на 3% накануне

Цены на нефть снизились после подъема на 3% накануне Цены на нефть незначительно снизились на торгах в пятницу после скачка более чем на 3% по итогам предыдущей сессии.
Энергетика
9 февраля 2024 г. 09:47
Цены на нефть снизились после подъема на 3% накануне

Цены на нефть незначительно снизились на торгах в пятницу после скачка более чем на 3% по итогам предыдущей сессии.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 81,40 доллара за баррель. Это на 0,23 доллара (0,28%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились на 0,16 доллара (0,21%), до 76,06 доллара за баррель.

Как Brent, так и WTI на этой неделе подорожали более чем на 5% на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке. США и их союзники продолжают наносить удары по позициям повстанцев-хуситов в Йемене, а надежды на перемирие между Израилем и ХАМАС не оправдались.

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Версия на английском языке Oil prices fall

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