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Цены на нефть снизились после перезапуска части трубопровода Keystone

Цены на нефть снизились после перезапуска части трубопровода Keystone Мировые цены на нефть в четверг утром снизились почти на 1% после сообщения о перезапуске части трубопровода Keystone Pipeline System.
Энергетика
15 декабря 2022 г. 10:06
Цены на нефть снизились после перезапуска части трубопровода Keystone

Мировые цены на нефть в четверг утром снизились почти на 1% после сообщения о перезапуске части трубопровода Keystone Pipeline System.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,73% - до 82,1 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,89%, до 76,59 доллара.

В четверг утром цены на нефть выросли после сообщения TC Energy о перезапуске части трубопровода Keystone, что позволило частично возобновить поставки. Ранее стоимость нефти росла в течение трех дней на опасениях о возможной нехватке сырья, вызванных остановкой прокачки из-за утечки на Keystone.

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Версия на английском языке Oil prices decline after restarting part of Keystone Pipeline

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