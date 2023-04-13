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Цены на нефть снизились после двухдневного роста

Цены на нефть снизились после двухдневного роста Мировые цены на нефть в четверг утром снизились после двухдневного роста.
Энергетика
13 апреля 2023 г. 09:40
Цены на нефть снизились после двухдневного роста

Мировые цены на нефть в четверг утром снизились после двухдневного роста.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снизились на 0,38% - до 87 долларов за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 0,32%, до 82,99 доллара.

В предыдущие два дня нефть дорожала. Цена марки Brent поднялась на 3,59%, марки WTI - на 4,36%.

Рынки оценивают данные Минэнерго США по запасам нефти в стране. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 7 апреля, увеличились на 0,6 млн баррелей (0,1%), до 470,5 млн баррелей. Аналитики, напротив, ожидали снижения запасов на 0,6 млн баррелей.

При этом стратегические резервы нефти в США за неделю опустились на 1,6 млн баррелей, до 369,6 млн баррелей - минимума с ноября 1983 года.

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Версия на азербайджанском языке Neft iki günlük bahalaşmadan sonra ucuzlaşıb
Версия на английском языке Oil prices fall after 2 days of growth

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