Цены на нефть снизились почти на 1% из-за опасений по спросу в Китае

Мировые цены на нефть в пятницу утром снизились примерно на 1%.

Мировые цены на нефть в пятницу утром снизились примерно на 1%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 1,05%, до 68,78 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,97%, до 73,42 доллара.

Трейдеров беспокоят перспективы спроса на сырье в Китае на фоне замедления роста экономики страны. КНР является одним из крупнейших мировых потребителей и импортеров нефти.

Вместе с тем инвесторы оценивают статистику по запасам "черного золота" в США. Коммерческие запасы нефти (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 16 июня, неожиданно сократились - на 3,8 млн баррелей, до 463,3 млн баррелей.

При этом запасы бензина выросли на 0,5 млн баррелей, до 221,4 млн, запасы дистиллятов – на 0,4 млн баррелей, до 114,3 млн. Добыча нефти в США за неделю снизилась на 200 тыс. баррелей в сутки, до 12,2 млн баррелей в сутки.

Также вечером будут опубликованы данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США за неделю по 23 июня. За неделю по 16 июня их число снизилось на четыре - до 552 агрегатов.