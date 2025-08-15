Цены на нефть снизились перед встречей президентов США и России

О нас

Энергетика
15 августа 2025 г. 09:47
Цены на нефть снизились утром в пятницу после уверенного роста по итогам предыдущей сессии.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость октябрьских контрактов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures опустилась на $0,22 (0,33%), до $66,62 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на $0,25, до $63,71 за баррель.

В центре внимания рынков - встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина, которая должна состояться на Аляске вечером в пятницу.

Американский лидер в четверг заявил, что оценивает в 25% вероятность того, что встреча закончится неудачно. В среду он пообещал, что Россия столкнется с "очень серьезными последствиями", если не согласится на перемирие в Украине.

Ранее глава Минфина США Скотт Бессент сказал, что Вашингтон может использовать санкции и вторичные пошлины, если саммит окажется безрезультатным.

Эксперты считают, что в случае отсутствия признаков прогресса в движении к перемирию, цена на нефть может подскочить на $10 за баррель с текущих уровней. Если же договоренность о прекращении огня будет достигнута, стоимость нефти может упасть до $55 за баррель.

