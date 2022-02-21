Цены на нефть снизились на ослаблении опасений за перебои с поставками

Мировые цены на нефть снизились сегодня днем, в то время как инвесторы продолжают следить за ситуацией между Россией и Украиной и оценивать вероятность возникновения перебоев с поставками.

Мировые цены на нефть снизились сегодня днем, в то время как инвесторы продолжают следить за ситуацией между Россией и Украиной и оценивать вероятность возникновения перебоев с поставками.

Как передает Report, цена майских фьючерсов на нефть марки Brent опустились на 0,03%, до 91,35 доллара США за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,17%, до 90,06 доллара.

Нефть реагирует на новости вокруг России и Украины. Напряженность в отношениях стран создает риски возникновения перебоев с поставками, однако эти опасения снизились после сообщений о вероятной встрече президента РФ Владимира Путина с президентом США Джо Байденом.

Кроме того, инвесторы продолжают следить за переговорами между США и Ираном. В случае успешного завершения переговоров иранская нефть может вернуться на мировой рынок, что создаст дополнительное предложение.

В Вене проходят переговоры о возобновлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и отмене санкций США по отношению к Ирану. 27 декабря стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договоренности по поводу двух проектов соглашения.