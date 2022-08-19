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Цены на нефть снизились на опасениях замедления экономического роста в мире

Цены на нефть снизились на опасениях замедления экономического роста в мире Мировые цены на нефть умеренно снизились в пятницу утром из-за усилившихся макроэкономических опасений.
Энергетика
19 августа 2022 г. 09:37
Цены на нефть снизились на опасениях замедления экономического роста в мире

Мировые цены на нефть умеренно снизились в пятницу утром из-за усилившихся макроэкономических опасений.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,43%, до 96,17 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,42%, до 90,12 доллара.

После публикации протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США усилились опасения проблем с экономическим ростом в стране. Так, некоторые их участников заседания заявили, что по мере дальнейшего ужесточения кредитно-денежной политики в какой-то момент станет целесообразно замедлить темпы повышения учётной ставки. Но другие участники полагают, что для борьбы с инфляцией было бы так или иначе целесообразнее поддерживать эту ставку на высоком уровне.

Существует мнение, что такое ужесточение монетарной политики может вызвать замедление экономического роста в США, вплоть до рецессии. А это негативно повлияет на макроэкономические показатели, в том числе спрос на сырье, в глобальном масштабе.

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