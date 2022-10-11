Цены на нефть снизились на опасениях вокруг рецессии

Мировые цены на нефть во вторник утром снизились.

Мировые цены на нефть во вторник утром снизились.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,43%, до 95,78 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,57%, до 90,61 доллара.

На прошлой неделе нефть марки Brent подорожала на 11,3%, а WTI - на 16,5% на ожиданиях по снижению предложения, так как ОПЕК+ принял решение с ноября сократить добычу "черного золота" на 2 млн баррелей в сутки.

Инвесторы опасаются, что "агрессивные" действия мировых регуляторов вызовут снижение глобальной экономической активности и началу мировой рецессии. А это в свою очередь, может привести к снижению спроса на "черное золото".

Для борьбы с высокой инфляцией мировые центробанки проводят жесткую монетарную политику. Так, в сентябре Федрезерв США и Европейский центробанк повысили базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов, а Банк Англии — на 50 базисных пунктов. По данным CME Group, 82% аналитиков прогнозируют, что на заседании в ноябре ФРС вновь повысит ставку на 75 базисных пунктов, что может стать четвертым повышением такими темпами и шестым повышением с начала года.