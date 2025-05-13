Цены на нефть снизились на новостях о потеплении торговых отношений США и Китая

Мировые цены на нефть во вторник утром снизились после открытия недели ростом на фоне новостей о потеплении торговых отношений между США и Китаем. При этом в центре внимания остаются возможные перспективы развития торговой войны.

Мировые цены на нефть во вторник утром снизились после открытия недели ростом на фоне новостей о потеплении торговых отношений между США и Китаем. При этом в центре внимания остаются возможные перспективы развития торговой войны.

Как передает Report, это следует из данных биржи.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,15% относительно предыдущего закрытия, до $64,86 за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,1%, до $61,89 за баррель. По итогам торгов понедельника нефть обеих марок поднялась в цене более чем на 1,5%.

Рост цен на нефть в понедельник поддержали макроэкономические новости. В этот день власти Китая и США сообщили, что предварительно договорились о снижении с 14 мая на 90 дней взаимных торговых пошлин до 10%. В результате Китай будет облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты будут взимать с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%.