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Цены на нефть снизились на фоне спада волнений о сокращении предложения

Цены на нефть снизились на фоне спада волнений о сокращении предложения Нефть во вторник утром дешевеет на фоне спада волнений о сокращении ее предложения на рынке.
Энергетика
24 мая 2022 г. 09:39
Цены на нефть снизились на фоне спада волнений о сокращении предложения

Нефть во вторник утром дешевеет на фоне спада волнений о сокращении ее предложения на рынке.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,67% — до 110,04 долларов за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,61%, до 109,62 доллара.

Ослабление опасений инвесторов о сокращении предложения "черного золота" на фоне введения эмбарго на российскую нефть способствует снижению его стоимости во вторник утром.

Газета Wall Street Journal со слов аналитиков пишет, что предлагаемый ЕС запрет на российскую нефть выглядит все более маловероятным.

Кроме того, на нефтяные цены влияет укрепление доллара, индекс которого (курс к корзине шести валют торговых партнеров США) растет на 0,15%, до 102,22 пункта. Таким образом нефть, как и другие сырьевые биржевые товары, контракты на которые исчисляются в долларах, становится менее доступной для держателей другой иностранной валюты.

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