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Цены на нефть снизились на фоне роста ее запасов в США

Цены на нефть снизились на фоне роста ее запасов в США Мировые цены на нефть в среду утром немного снизились после выхода данных о значительном росте запасов этого сырья в США. На рынок продолжают влиять опасения продолжения "антиковидных" мер в Китае.
Энергетика
9 ноября 2022 г. 09:53
Цены на нефть снизились на фоне роста ее запасов в США

Мировые цены на нефть в среду утром немного снизились после выхода данных о значительном росте запасов этого сырья в США. На рынок продолжают влиять опасения продолжения "антиковидных" мер в Китае.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,46%, до 94,92 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,61%, до 88,37 доллара.

По данным Американского института нефти (API), коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 5 октября подскочили на 5,62 млн баррелей при прогнозе роста лишь на 1,1 млн.

Кроме того, наряду с ростом запасов нефти в США, отрицательно сказываются на ценах на данный момент ковидные ограничения Китая.

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