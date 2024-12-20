Цены на нефть снизились на фоне решения ФРС США

Цены на нефть снизились из-за решения Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая опустила базовую ставку на 25 базисных пунктов. На фоне данного решения с начала этой недели как нефть марки Brent, так и WTI потеряли в цене более 2,5%.

Цены на нефть снизились из-за решения Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая опустила базовую ставку на 25 базисных пунктов. На фоне данного решения с начала этой недели как нефть марки Brent, так и WTI потеряли в цене более 2,5%.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $72,44 за баррель, что на $0,44 (0,6%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене на $0,42 (0,61%), до $68,96 за баррель.

"Уход инвесторов от рисков, вызванных изменением позиции Федрезерва на более "ястребиную", сказывается на ценах на нефть, как и укрепление доллара США, - говорит аналитик IG Asia Pte Йип Джун Ронг. - Неопределенность относительно перспектив глобального спроса остается ключевым фактором, оказывающим давление на рынок.