Цены на нефть снизились на данных о запасах в США

Цены на нефть опустились в среду на данных Американского института нефти (API), показавших существенный рост запасов в США.

Цены на нефть опустились в среду на данных Американского института нефти (API), показавших существенный рост запасов в США.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 85,54 доллара за баррель.

Это на 0,71 доллара (0,82%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Во вторник эти контракты подешевели на 0,5 доллара (0,6%), до 86,25 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене на 0,61 доллара (0,75%), до 81,01 доллара за баррель.

По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на 0,33 доллара (0,4%), до 81,62 доллара за баррель.

Согласно оценкам API, запасы нефти в Cоединенных Штатах на неделе, завершившейся 22 марта, увеличились на 9,337 млн баррелей - это максимальный рост с середины февраля 2023 года.

Запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, увеличились на 2,4 млн баррелей.

Официальные данные о резервах энергоносителей в США будут обнародованы Министерством энергетики позднее сегодня.

Нефтяной рынок продолжает следить за геополитической ситуацией и ждет новостей от ОПЕК+.

Государства коалиции, которые проведут очередную встречу 3 апреля, вероятно, сохранят действующие ограничения добычи. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, страны ОПЕК+ пока не видят необходимости менять объемы производства.