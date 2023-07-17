Цены на нефть снизились менее чем на 1% после выхода данных по экономике Китая

Мировые цены на нефть в понедельник утром снизились менее чем на 1% после публикации Китаем макроэкономических данных.

Мировые цены на нефть в понедельник утром снизились менее чем на 1% после публикации Китаем макроэкономических данных.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,9%, до 79,15 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,92%, до 74,63 доллара.

Нефтяной рынок отреагировал на выход статданных по китайской экономике. Согласно данным государственного статистического бюро, ВВП страны во втором квартале текущего года вырос на 6,3% в годовом выражении после роста на 4,5% в первом квартале. Аналитики при этом ожидали рост показателя до 7,3%. Рост китайской экономики - важный фактор для инвесторов, поскольку КНР является одним из крупнейших импортеров нефти в мире.

Кроме того, была выпущена статистика по промпроизводству и розничным продажам. По итогам июня объемы производства крупных промышленных предприятий в Китае выросли на 4,4% в годовом выражении, ожидался рост на 2,7%. Розничные продажи за этот же период увеличились на 3,1% год к году при прогнозе роста в 3,2%.

Также в воскресенье Министерство нефти и газа Ливии объявило о возобновлении добычи нефти на двух крупнейших месторождениях страны - "Эль-Филь" и "Эш-Шарара" после их разблокировки со стороны протестующих. На прошлой неделе протестующие из племени Аль-Азвия заблокировали два месторождения, по их словам, из-за задержания в столице страны Триполи их соплеменника, бывшего министра финансов Фараджа Бумтари. Министр нефти и газа Ливии Мухаммед Аун заявлял, что из-за перекрытия месторождений страна теряла около 340 тыс. баррелей в сутки.