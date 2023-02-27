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Цены на нефть снизились из-за ситуации на фондовых рынках

Цены на нефть снизились из-за ситуации на фондовых рынках Мировые цены на нефтяные фьючерсы в понедельник утром немного снизились в рамках общего снижения котировок на финансовых рынках, что может говорить о настроениях "бегства от риска".
Энергетика
27 февраля 2023 г. 10:17
Цены на нефть снизились из-за ситуации на фондовых рынках

Мировые цены на нефтяные фьючерсы в понедельник утром немного снизились в рамках общего снижения котировок на финансовых рынках, что может говорить о настроениях "бегства от риска".

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,36%, до 82,52 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,29%, до 76,1 доллара.

Все говорит о том, что трейдеры на глобальных финансовых рынках, в том числе при торговле нефтяными фьючерсами, склонны к уходу от риска: основные фондовые индексы США в пятницу закрылись снижением свыше 1%, азиатские рынки в понедельник также опускаются.

Внимание трейдеров вновь переключилось на экономические перспективы, поскольку Федеральная резервная система (ФРС) США, как ожидается, продолжит политику повышения учетной ставки. Опасения рецессии влияют на взгляды на перспективы нефтяного спроса, что негативно для котировок.

На негатив в нефтяных ценах может влиять и некоторое укрепление доллара - по крайней мере, его индекс (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) поднялся в пятницу на 0,6%, до 105,21 пункта, а сейчас торгуется на уровне 105,24 пункта. Показатель поднялся выше 105 пунктов впервые с начала января. Укрепление доллара делает менее доступными сырьевые товары при их покупке в другой валюте.

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