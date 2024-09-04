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Цены на нефть снизились из-за ослабления экономической активности в Китае и США

Цены на нефть снизились из-за ослабления экономической активности в Китае и США Цены на нефть продолжили снижении в среду после падения более чем на 4% по итогам предыдущей сессии.
Энергетика
4 сентября 2024 г. 09:44
Цены на нефть снизились из-за ослабления экономической активности в Китае и США

Цены на нефть продолжили снижении в среду после падения более чем на 4% по итогам предыдущей сессии.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", к настоящему времени нефтяной рынок полностью растерял подъем, зафиксированный с начала этого года.

Это связано, в частности, с сигналами ослабления экономической активности в Китае и США, пишет MarketWatch.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в августе вырос до 47,2 пункта с июльских 46,8 пункта, сообщил во вторник Институт управления поставками (ISM). Показатель по-прежнему остается ниже 50 пунктов, что говорит о спаде активности.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 73,36 долларов за баррель, что на 0,39 долларов (0,53%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене на 0,43 доллара (0,61%), до 69,91 доллара за баррель.

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