Цены на нефть снизились более чем на 1,5%

Мировые цены на нефть опустились более чем на 1,5%.

Мировые цены на нефть опустились более чем на 1,5%.

Как передает Report, свидетельствуют данные торгов.

Пока рынки оценивают перспективы снижения спроса на этот вид сырья.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,54%, до 73,64 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 1,67%, до 69 долларов.

По итогам заседания 4 июня альянс ОПЕК+ объявил о продлении своей сделки на 2024 год и снижении со следующего года общего целевого уровня добычи нефти на 1,4 млн баррелей в сутки. Так, снижение добычи привело к усилению опасений о снижении спроса на черное золото.

"Мы находимся на том этапе, когда рынки готовы поставить на то, что риски сокращения спроса могут превзойти способность Саудовской Аравии поднять цены", — сказал агентству Блумберг глава азиатского отдела экономики и стратегии в Mizuho Bank Ltd. Вишну Варатхан (Vishnu Varathan).