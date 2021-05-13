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Цены на нефть снижаются после четырех дней роста

Цены на нефть снижаются после четырех дней роста Снижению цен также способствует статистика по запасам сырья в США
Энергетика
13 мая 2021 г. 09:45
Цены на нефть снижаются после четырех дней роста

Мировые цены на нефть в четверг утром коррекционно снижаются после четырех торговых сессий роста, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 8.49 (по бакинскому времени) цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,94% — до 68,66 доллара США, майских фьючерсов на WTI — на 1,04%, до 65,41 доллара США за баррель.

За предыдущие четыре дня "черное золото" обеих марок подорожало в пределах 2%.

Помимо коррекции, снижению цен также способствует статистика по запасам сырья в США. Запасы нефти в стране за неделю по 7 мая, не считая стратегический резерв, сократились всего на 0,4 миллиона баррелей вместо ожидавшихся 2,8 миллиона баррелей. Запасы, таким образом, составили 484,7 миллиона баррелей.

Инвесторы также ждут возобновления работы трубопровода Colonial Pipeline – ключевого источника бензина для Восточного побережья США – после перебоев, начавшихся в прошлую пятницу.

"Сегодняшние шаги кажутся фазой консолидации, некоторые инвесторы могут также отказаться от "бычьих" сделок после возобновления работы Colonial Pipeline", — сказал агентству Bloomberg старший стратег по сырьевым товарам в Австралии и Новой Зеландии Banking Group Ltd. Дэниел Хайнс (Daniel Hynes).

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