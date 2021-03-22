Цены на нефть снижаются на возобновлении опасений за спрос в Европе

Обвал цен на сырье на прошлой неделе был вызван опасениями рынков за безопасность вакцины от компании AstraZeneca

Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются на возобновлении опасений за спрос в Европе на фоне новых карантинных ограничений в странах региона, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prim, по состоянию на 9.05 (по бакинскому времени) цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,43%, до 64,25 доллара США, майских фьючерсов на WTI — на 0,49%, до 61,15 доллара США за баррель.

Стоимость нефти начинает неделю снижением. По итогам прошлой недели ее котировки упали на 6%, несмотря на активный рост в пятницу. Обвал цен на сырье был вызван опасениями рынков за безопасность вакцины от компании AstraZeneca.

Кроме того, инвесторов беспокоят перспективы новых карантинных ограничений в Европе. Так, премьер-министр Франции Жан Кастекс на прошлой неделе объявил о введении режима самоизоляции в 16 французских департаментах, в том числе в Париже, с пятницы на четыре недели. В частности, магазины, которые не относятся к списку "первоочередных", будут закрыты.

"Нефть может продолжить колебаться между "красной" и "зеленой" зонами, разрываясь между опасениями за спрос и "несгибаемыми оптимистами". Скорее всего, цены будут колебаться около текущего уровня, по крайней мере, до следующего шага ОПЕК+", — отметила основательница Vanda Insights Вандана Хари (Vandana Hari), чье мнение приводит агентство Bloomberg.