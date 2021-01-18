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Цены на нефть снижаются на опасениях за восстановление экономики

Цены на нефть снижаются на опасениях за восстановление экономики Стоимость нефти по-прежнему реагирует на ситуацию с коронавирусом в мире
Энергетика
18 января 2021 г. 15:21
Цены на нефть снижаются на опасениях за восстановление экономики

Стоимость нефти в понедельник днем продолжает снижаться, инвесторы опасаются за перспективы восстановления мировой экономики.

Как передает Report, об этом сообщает Prime со ссылкой на данные торгов.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,2%, до 54,99 доллара США за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,1%, до 52,37 доллара США за баррель. Февральские фьючерсы на WTI тем временем дешевели на 0,13%, до 52,29 доллара США за баррель.

Стоимость нефти по-прежнему реагирует на ситуацию с коронавирусом в мире. Несмотря на начало массовой вакцинации населения в ряде стран, а также введение дополнительных карантинных ограничений, заболеваемость в мире продолжает оставаться высокой.

Так, по данным университета Джонса Хопкинса, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 95 миллионов, за все время пандемии скончалось более двух миллионов человек. На этом фоне рождаются новые беспокойства за восстановление энергетической сферы и экономической активности в мире в целом.

Исполнительный вице-президент Confluence Investment Management Билл О`Грэйди (Bill O`Grady), чье мнение приводит агентство Bloomberg, отметил, что на данный момент на рынке наблюдается "откат" и отказ от риска. Это и привело к продолжающемуся снижению цен на сырье.

Кроме того, аналитик считает, что на данный момент на рынке отсутствуют значительные факторы, которые могли бы способствовать росту цен на нефть, поскольку новости о вакцинах были учтены.

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