Цены на нефть снижаются на фоне роста числа нефтяных вышек в США

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Стоимость нефтяных фьючерсов снижается после публикации информации о количестве буровых вышек в США.

Как передает Report, январские фьючерсы на североморскую смесь Brent на бирже ICE подешевели на $0,35 после публикации отчета — до $46,26 за баррель.

Стоимость декабрьских фьючерсов на WTI опустилась на $0,3 — до $45,13 за баррель.

Число буровых установок в США за неделю, закончившуюся 18 ноября, выросло на 20 единиц — до 588. Нефтяных вышек стало больше на 19 единиц (471), а количество газовых вышек выросло на одну единицу (116).