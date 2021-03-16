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Цены на нефть снижаются на 1%

Цены на нефть снижаются на 1% Неопределенность вокруг вакцинации от коронавируса в Европе, а также ухудшение ситуации с COVID снова вернуло на нефтяные рынки беспокойство
Энергетика
16 марта 2021 г. 14:46
Цены на нефть снижаются на 1%

Мировые цены на нефть во вторник снижаются на 1% на фоне неопределенности инвесторов вокруг восстановления спроса на неё, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 13.47 (по бакинскому времени) цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 1,15%, до 68,09 доллара США, апрельских фьючерсов на WTI — на 1,21%, до 64,59 доллара США за баррель.

Неопределенность вокруг вакцинации от коронавируса в Европе, а также ухудшение ситуации с COVID в некоторых странах снова вернуло на нефтяные рынки беспокойство за экономические перспективы и восстановление спроса на топливо. Многие страны снова ужесточают или продлевают действующие карантинные ограничения.

Говоря о балансе спроса и предложения на рынке нефти, аналитики Saxo Bank A/S, мнение которых приводит агентство Bloomberg, отмечают, что если ОПЕК решит сохранить свои текущие квоты на добычу, когда альянс соберется в следующем месяце, это отразит пессимизм членов в отношении перспектив нефтяного рынка, который может привести к снижению цен.

"Если мы не увидим увеличения добычи в следующем месяце, это будет отрицательно для цен, потому что рынок воспримет это как знак того, что ОПЕК просто не видит спроса, достаточно сильного, чтобы гарантировать увеличение", — предупреждает глава сырьевой стратегии Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen).

Напомним, что в рамках мартовского заседания ОПЕК+ неожиданно принял решение сохранить текущий уровень добычи нефти для всех своих стран. При этом согласован рост добычи для России в апреле на 130 тысяч баррелей в сутки, Казахстана — на 20 тысяч. Следующая встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) состоится 31 марта, встреча всего альянса ОПЕК+ пройдет 1 апреля.

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