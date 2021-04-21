Цены на нефть снижаются на 1% на опасениях по поводу спроса

Трейдеры следят и за событиями вокруг США и ОПЕК+

Мировые цены на нефть в среду днем опускаются на 1% на фоне ряда внешних факторов, в том числе касающихся спроса на нефть, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 14.17 (по бакинскому времени) цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,99%, до 65,91 доллара США, стоимость июньских фьючерсов на WTI — на 1,09%, до 61,99 доллара США за баррель.

В среду на нефтяные торги влияет ряд факторов, которые в целом оказывают давление на котировки. Одним из таких факторов остается пандемия коронавируса. Из-за нового всплеска случаев заражения, в частности, в Индии и Японии, усилилась неопределенность относительно восстановления экономики и спроса на нефть.

Согласно опубликованным в ночь на среду данным Американского института нефти (API), рост коммерческих запасов в США за неделю по 16 апреля составил 0,4 миллиона баррелей. Аналитики же полагают, что запасы за неделю показали снижение четвертую неделю подряд — на 3 миллиона баррелей.

Трейдеры следят и за событиями вокруг США и ОПЕК+. Как сообщил ранее РИА Новости источник в одной из делегаций, руководство ОПЕК намерено в среду обсудить с рядом членов ОПЕК+ законопроект США, допускающий иски против участников картеля.

Инвесторы также обратили внимание на прогноз Всемирного банка (ВБ). Как ожидает ВБ, цена барреля нефти в текущем году составит в среднем 56 долларов США. А в 2022 году, по его прогнозу, цена на нефть составит 60 долларов США за баррель.