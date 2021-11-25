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Цены на нефть снижаются из-за решения ряда стран высвобождать свои резервы

Цены на нефть снижаются из-за решения ряда стран высвобождать свои резервы Мировые цены на нефть сегодня днем умеренно снижаются на решении некоторых стран высвободить свои стратегические резервы.
Энергетика
25 ноября 2021 г. 15:41
Цены на нефть снижаются из-за решения ряда стран высвобождать свои резервы

Мировые цены на нефть сегодня днем умеренно снижаются на решении некоторых стран высвободить свои стратегические резервы.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.00 по бакинскому времени январские фьючерсы на нефть марки Brent дешевеют на 0,33%, до 81,98 долларов США за баррель, на WTI — на 0,5%, до 78 долларов.

Такая тенденция связана с тем, что инвесторы оценивают решение нескольких импортеров нефти о высвобождении запасов из стратегических резервов, чтобы повлиять на цены. В частности США попросили Японию, Китай, Индию и Великобританию следовать этому примеру, а также потребовали, чтобы стран ОПЕК+ наращивали добычу более быстрыми темпами для снижения цен на нефть, на что не получили поддержки от нее.

ОПЕК+ предупредила, что отреагирует на такое действие. Сейчас муссируется тема о том, что ОПЕК+ может не обеспечить запланированное увеличение своего предложения нефти на 400 тыс. баррелей в день в декабре, как планировалось.

Страны-участницы картеля и не вне организации в мае прошлого года сократил добычу на 9,7 млн баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть.

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