Цены на нефть сильно выросли

Котировки продемонстрировали рост по итогам недели и месяца, так как спрос на энергоносители вырос в развитых экономиках

Нефтяные котировки снизились по итогам торгов в пятницу, что было обусловлено обеспокоенностью относительно перспектив роста мировой экономики. Между тем котировки продемонстрировали рост по итогам недели и месяца, так как спрос на энергоносители вырос в развитых экономиках.

Как передает Report со ссылкой на Prime, цены на нефть сильно выросли по итогам месяца, так как "преимущественно позитивные экономические данные и хорошие показатели доходов указывают на нарастание импульса мировой экономики к восстановлению, и это в свою очередь оказывает поддержку перспективам спроса", отмечает Тайлер Ричи из Sevens Report Research.

"Несколько оптимистичных отчетов аналитиков ключевых инвестиционных банков также способствовали ралли цен на нефть на прошлой неделе, но слабые показатели некоторых экономик и подведение балансов по итогам месяца" негативно отразились на котировках нефти в пятницу, добавляет он.

Существует риск, что ОПЕК+ "слишком быстро восстановит объемы добычи до докризисных уровней", говорит Ричи. "Однако сейчас этот риск невелик, учитывая осторожную риторику высокопоставленных представителей глобальных производителей нефти", — добавляет аналитик.

Страны ОПЕК+ во вторник неожиданно для участников рынка провели встречу на день раньше, чем было запланировано, и приняли решение придерживаться прежнего плана, предусматривающего постепенное наращивание добычи в мае-июле.

Июньские фьючерсы на нефть WTI в пятницу снизились на 1,43 доллара США, или 2,1%, до 63,58 доллара США за баррель. По итогам недели этот сорт нефти подорожал на 2,3%, а за апрель — примерно на 7,5%.

Июньские фьючерсы на нефть Brent перед экспирацией снизились на 1,31 доллара США, или 1,9%, до 67,25 доллара США за баррель. Котировки завершили неделю с ростом на 1,7%, а месяц – на 5,8%.

Июльские контракты на нефть Brent подешевели на 1,29 доллара США, или 1,9%, до 66,76 доллара США за баррель.

“Теперь опасения относительно стремительного роста числа новых случаев заражения коронавирусом снова усиливаются, — отметила Софи Гриффитс из Oanda. – Вызванный пандемией кризис в Индии, занимающей третье место в мире по импорту нефти, продолжает усиливаться и не демонстрирует признаков ослабления”.

По данным Министерства здравоохранения Индии, в пятницу число новых случаев заражения в Индии за сутки составило 386 452, превысив рекорд предыдущего дня, а число летальных исходов за сутки составило 3 498.

Тем не менее "мировой спрос на нефть должен сильно вырасти в ближайшие месяцы, нивелируя сокращение потребления в Индии и увеличение добычи ОПЕК+. Поэтому цены в основном росли в течение этой недели", отметил Бьорнар Тунхауген, глава департамента по нефтяным рынкам в Rystad Energy.

"Бычий настрой на рынке нефти в основном сохраняется из-за спроса в США", — подчеркнул эксперт. Рост спроса в Китае и США превышает сокращение потребления в Индии, добавил он.

Спрос на нефть в Индии составляет 4,8 млн баррелей в день, и в худшем случае он может временно сократиться наполовину. Тогда восстановление потребления будет "U-образным и займет больше времени, чем мы прогнозировали", отмечает Тунхауген. В Rystad ожидали, что спрос на нефть в Индии в мае сократится на 1 млн баррелей в день. Однако "объем восстановления потребления в Китае и США в ближайшие 3 месяца превысит 1 млн баррелей в день, нивелируя падение спроса в Индии", говорит эксперт.

Официальный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы Китая в апреле снизился до 51,1 с 51,9 в марте. Об этом в пятницу сообщили в Национальном бюро статистики КНР. Показатель оказался гораздо ниже консенсус-прогноза опрошенных WSJ аналитиков – 51,6. При этом значение индекса осталось выше отметки 50, которая указывает на рост активности.

Согласно последним данным, экономика еврозоны сократилась в начале 2021 года 2-й квартал кряду. За 12 месяцев она попала во вторую техническую рецессию.

В то же время сильные экономические данные США и ожидания роста экономической активности в всем мире в ближайшие месяцы способствовали ралли нефтяных цен в апреле.

"Рост экономики Соединенных Штатов ускоряется, поэтому улучшаются перспективы спроса на нефть. Участники рынка нефти сфокусировали внимание на вероятном росте спроса, который, как они предполагают, нивелирует все договоренности ОПЕК+ об увеличении добычи с мая", — заключила Гриффитс.

Цены на нефтепродукты на NYMEX также снизились в пятницу, но завершили месяц с ростом.

Майские фьючерсы на бензин подешевели на 1,4%, до 2,0698 доллара США за галлон. Котировки бензина за месяц выросли на 6%. Майские фьючерсы на мазут упали в цене на 2,1%, до 1,9211 доллара США за галлон, и выросли на 8,5% по итогам месяца. Майские контракты были закрыты в конце сессии в пятницу.

Июньские фьючерсы на природный газ в пятницу завершили торги ростом на 0,7%, до 2,931 доллара США за млн БТЕ, и продемонстрировали рост по итогам месяца более чем на 12%.