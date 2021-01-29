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Цены на нефть растут в ожидании сокращения её добычи в Саудовской Аравии

Цены на нефть растут в ожидании сокращения её добычи в Саудовской Аравии Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent достигла 55,45 доллара США за баррель
Энергетика
29 января 2021 г. 14:30
Цены на нефть растут в ожидании сокращения её добычи в Саудовской Аравии

Мировые цены на нефть в пятницу днем перешли к внятному росту по всем основным контрактам, трейдеры готовятся к выполнению новый условий соглашения ОПЕК+ с февраля, в частности, сокращения добычи этого сырья в Саудовской Аравии, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 13.57 (по бакинскому времени) цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,64%, до 55,45 доллара США за баррель, мартовских — на 0,36%, до 55,73 доллара США; стоимость мартовских фьючерсов на WTI поднималась на 0,31%, до 52,5 доллара за баррель США. Утром цены на нефть в основном снижались.

В последний день торгов января трейдеры отыгрывают решение Саудовской Аравии дополнительно сократить добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+.

Согласно последним, январским договоренностям ОПЕК+, Россия и Казахстан получили возможность нарастить добычу в феврале и марте, а Саудовская Аравия и ряд других участников, напротив, решили дополнительно ее сократить. Само королевство, в частности, сократит добычу сразу примерно на 1 миллион баррелей в сутки.

Также важным фактором для рынка может стать то, что вечером в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует статистику количества действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю, завершившуюся 22 января, это число увеличилось на два, до 289 агрегатов.

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Версия на азербайджанском языке Neft yenidən bahalaşdı

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