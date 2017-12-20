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    Цены на нефть растут на сигналах о сокращении запасов нефти на мировом рынке

    Стоимость февральских фьючерсов на Brent росла до 63,7 доллара за баррель

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Мировые цены на нефть во вторник вечером продолжат расти, инвесторы реагируют на ряд новостей, которые сигнализируют о сокращении запасов нефти и "сужении" предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов.

    Как передает Report, по состоянию на 23.02 по бакинскому времени стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,46%, до 63,7 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,58%, до 57,56 доллара за баррель.

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