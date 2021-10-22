Цены на нефть растут на ожиданиях увеличения спроса

Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут, в то время как инвесторы ожидают дополнительного сырья в преддверии зимнего периода, свидетельствуют данные торгов.

Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут, в то время как инвесторы ожидают дополнительного сырья в преддверии зимнего периода, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report, по состоянию на 22:17 по бакинскому времени цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,97%, до 85,4 доллара США за баррель, а декабрьские фьючерсы на WTI дорожают на 1,31%, до 83,59 доллара США за баррель.

Нефтяные котировки завершают очередную неделю в плюсе - Brent демонстрирует рост семь недель подряд, WTI - девять. А по итогам уходящей недели эти марки подорожали на 0,7% и 1,5% соответственно. Ключевым положительным фактором для цен на нефть стало ожидание дефицита энергоносителей при растущем спросе.

"Мы ожидаем, что цены на нефть продолжат свое ралли по мере того, как мы входим в ноябрь, и более холодная погода вызовет рост спроса на отопительное топливо, а праздничные дни будут стимулировать спрос на бензин", - сказал агентству Market Watch генеральный директор Infrastructure Capital Advisors Джей Хатфилд (Jay Hatfield).

Тем временем, по данным нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США за неделю, завершившуюся 22 октября, уменьшилось на две - до 443 агрегатов.