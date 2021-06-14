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Цены на нефть растут на оптимизме вокруг снятия карантинных ограничений

Цены на нефть растут на оптимизме вокруг снятия карантинных ограничений Нефтяной рынок реагировал на множество позитивных новостей на прошлой неделе, особенно из США и Европы, которые открываются после пандемии
Энергетика
14 июня 2021 г. 10:42
Цены на нефть растут на оптимизме вокруг снятия карантинных ограничений

Цены на нефть продолжают расти в понедельник после уверенного подъема по итогам прошлой недели.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, оптимизм трейдеров в отношении перспектив спроса на нефть в развитых странах повышается благодаря быстрой вакцинации и снятию карантинных ограничений.

Так, согласно опросу CBS News, американцы стали более спокойно встречаться с друзьями, возвращаться на работу, а также посещать массовые мероприятия. Тем временем, среднедневной объем авиаперевозок в США впервые с начала пандемии превысил 2 млн пассажиров.

Международное энергетическое агентство (IEA) прогнозирует, что мировой спрос на нефть вернется к допандемийному уровню к концу 2022 года. В 2021 году, как ожидают в IEA, спрос увеличился на 5,4 млн баррелей в сутки - до 96,4 млн баррелей в сутки, а в 2022 году - на 3,1 млн баррелей в сутки.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 (по бакинскому времени) в понедельник составляет 73,01 доллара США за баррель, что на 0,32 доллара США (0,44%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на 0,17 доллара США (0,2%) - до 72,69 долларов США за баррель, что является максимумом с апреля 2019 года.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени 71,23 доллара США за баррель, что на 0,32 доллара США (0,45%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в пятницу стоимость этих контрактов увеличилась на 0,62 доллара США (0,9%) - до 70,91 доллара США за баррель, максимума с октября 2018 года.

За минувшую неделю Brent подорожала на 1,1%, WTI - на 1,9%. Нефтяной рынок реагировал на множество позитивных новостей на прошлой неделе, особенно из США и Европы, которые открываются после пандемии, отмечает основатель Vanda Insights Вандана Хари. Цены могут продолжить рост в ближайшие недели, однако темпы подъема будут более медленными, поскольку рынку нужен свежий импульс, говорит Хари.

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