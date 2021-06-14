Цены на нефть растут на оптимизме вокруг снятия карантинных ограничений

Нефтяной рынок реагировал на множество позитивных новостей на прошлой неделе, особенно из США и Европы, которые открываются после пандемии

Цены на нефть продолжают расти в понедельник после уверенного подъема по итогам прошлой недели.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, оптимизм трейдеров в отношении перспектив спроса на нефть в развитых странах повышается благодаря быстрой вакцинации и снятию карантинных ограничений.

Так, согласно опросу CBS News, американцы стали более спокойно встречаться с друзьями, возвращаться на работу, а также посещать массовые мероприятия. Тем временем, среднедневной объем авиаперевозок в США впервые с начала пандемии превысил 2 млн пассажиров.

Международное энергетическое агентство (IEA) прогнозирует, что мировой спрос на нефть вернется к допандемийному уровню к концу 2022 года. В 2021 году, как ожидают в IEA, спрос увеличился на 5,4 млн баррелей в сутки - до 96,4 млн баррелей в сутки, а в 2022 году - на 3,1 млн баррелей в сутки.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 (по бакинскому времени) в понедельник составляет 73,01 доллара США за баррель, что на 0,32 доллара США (0,44%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на 0,17 доллара США (0,2%) - до 72,69 долларов США за баррель, что является максимумом с апреля 2019 года.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени 71,23 доллара США за баррель, что на 0,32 доллара США (0,45%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в пятницу стоимость этих контрактов увеличилась на 0,62 доллара США (0,9%) - до 70,91 доллара США за баррель, максимума с октября 2018 года.

За минувшую неделю Brent подорожала на 1,1%, WTI - на 1,9%. Нефтяной рынок реагировал на множество позитивных новостей на прошлой неделе, особенно из США и Европы, которые открываются после пандемии, отмечает основатель Vanda Insights Вандана Хари. Цены могут продолжить рост в ближайшие недели, однако темпы подъема будут более медленными, поскольку рынку нужен свежий импульс, говорит Хари.