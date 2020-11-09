Цены на нефть растут на оптимизме в отношении победы Байдена

Нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожала на 2,31%, а WTI - на 2,5%

Цены на нефть уверенно растут в понедельник на результатах президентских выборов в США, указывающих на победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, официальные результаты выборов пока не объявлены, однако уже понятно, что Байден набрал достаточное количество голосов, чтобы стать новым президентом США. Тем временем, действующий президент США Дональд Трамп не признает поражение, его юристы подали судебные иски в ряде штатов, где, как они утверждают, были допущены нарушения.

"Ожидания, что администрация нового президента США Джо Байдена будет более предсказуемой и стабильной, а также надежды на новый пакет мер поддержки экономики, толкают вверх цены на нефть", – отмечает аналитик по сырьевому сектору VI Investment Corp. Вил Сунгчил Юнь.

"Тем не менее, нефтяной рынок, вероятно, будет оставаться волатильным, поскольку действия Трампа задержат объявление официальных результатов выборов, при том что заболеваемость COVID-19 растет", – приводит слова эксперта агентство Bloomberg.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:10 (по бакинскому времени) в понедельник составляет 40,36 долларов США за баррель, что на 0,91 долларов США (2,31%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на 1,48 долларов США (3,6%).

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет 38,07 доллара США за баррель, что на 0,93 доллара США (2,5%) выше уровня предыдущей сессии. В пятницу фьючерсы снизились в цене на 1,65 доллара США (4,3%).

Опасения, связанные с перспективами спроса на нефть, повышаются, учитывая действующие в ряде стран Европы локдауны, а также продолжающееся увеличение заболеваемости в США, отмечают эксперты ANZ. "Аппетит к риску вырос благодаря вероятной победе Байдена, однако есть опасения, что его администрация может снять санкции с Ирана и Венесуэлы, что способно увеличить предложение на нефтяном рынке дополнительно более чем на 1,5 млн баррелей в сутки", – цитирует Dow Jones обзор ANZ.

Тем временем, Ливия, которая недавно начала наращивать производство нефти, сообщила в минувшую субботу, что объемы добычи в стране превысили 1 млн баррелей в сутки, что является максимумом с декабря 2019 года.