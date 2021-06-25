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Цены на нефть растут на оптимизме по спросу

Цены на нефть растут на оптимизме по спросу Инвесторы ожидают решений об увеличении добычи альянсом ОПЕК+, заседание которого пройдет на следующей неделе
Энергетика
25 июня 2021 г. 10:12
Цены на нефть растут на оптимизме по спросу

Мировые цены на нефть незначительно растут в пятницу утром, поддерживаемые быстрым восстановлением спроса в связи с ослаблением карантинных ограничений в мире, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 9.00 (по бакинскому времени) цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,09%, до 75,63 доллара США за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 0,08%, до 73,36 доллара США за баррель.

Нефть продолжает дорожать третью торговую сессию подряд. При этом за неделю стоимость сырья марки Brent уже выросла на 2,9%, а WTI — на 2,4%.

Положительную динамику цен на нефть продолжает поддерживать восстановление спроса, которое быстро набирает обороты. При этом предложение остается на прежнем уровне, что также сказывается на росте нефтяных котировок.

Аналитики отмечают, что в данном случае инвесторы ожидают решений об увеличении добычи альянсом ОПЕК+, заседание которого пройдет на следующей неделе.

"Восстановление спроса происходит быстро, и ОПЕК+ будет вынужден "выпустить" больше баррелей, в противном случае мы можем увидеть цены в 80 долларов США за баррель в следующем месяце"- сказал агентству Bloomberg экономист Oversea-Chinese Banking Corp Хоуи Ли (Howie Lee).

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Версия на английском языке Oil prices rising on optimism for demand

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