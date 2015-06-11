Цены на нефть растут

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) повысилась на 4,56% или 2,65 долларов и составила 60,79 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах повышение также наблюдалось и в стоимости нефти марки Brent, которая подорожала на 3,97% или 2,49 долларов и составила 65,20 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 70 долларов/баррель.