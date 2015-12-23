Цены на нефть пытаются отскочить от многолетних минимумов

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Во вторник нефтяные котировки немного восстановились, однако по-прежнему остаются вблизи годовых минимумов на фоне опасений инвесторов по поводу перенасыщенности мирового рынка.

После полудня баррель марки Brent торговался вблизи отметки $36,5, в то время как техасская нефть была близка к уровню $36 за баррель. С начала года цены на нефть обоих сортов упали по меньшей мере на 35%.

Между тем, спред между двумя ключевыми сортами сузился до минимума с 2010 года вслед за решением Конгресса США снять сороколетний запрет на экспорт нефти.

Ожидается, что переизбыток «черного золота» на мировом рынке сохранится до конца 2016 года вследствие роста добычи со стороны Саудовской Аравии и России, отмечает Report со ссылкой на Ru.investing.