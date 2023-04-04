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Цены на нефть продолжили рост после решения ОПЕК+

Цены на нефть продолжили рост после решения ОПЕК+ Мировые цены на нефть во вторник утром умеренно выросли после скачка в понедельник. Рынки продолжают оценивать решение ОПЕК+ о снижении добычи.
Энергетика
4 апреля 2023 г. 09:04
Цены на нефть продолжили рост после решения ОПЕК+

Мировые цены на нефть во вторник утром умеренно выросли после скачка в понедельник. Рынки продолжают оценивать решение ОПЕК+ о снижении добычи.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent повысилась на 0,44% - до 85,3 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 0,45%, до 80,78 доллара.

В понедельник цены на нефть подскочили на 6% после того, как страны ОПЕК+ приняли решение о дополнительном добровольном сокращении добычи нефти. Министерский мониторинговый комитет объявил в итоговом коммюнике, что общий объем сокращения добычи составит 1,66 млн баррелей в сутки до конца 2023 года.

Министр финансов США Джанет Йеллен назвала это решение "вызывающим сожаление", однако затруднилась оценить его влияние на нефтяные цены. Белый дом заявил, что США не считают это решение разумным.

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Версия на английском языке Oil prices continue to rise after decision of OPEC+

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