Цены на нефть продолжают рост в преддверии министерской встречи ОПЕК+

Цены на нефть умеренно повышаются в ходе торгов в среду после скачка до максимума более чем за год накануне.

Цены на нефть умеренно повышаются в ходе торгов в среду после скачка до максимума более чем за год накануне.

Как передает Report со ссылкой на Dow Jones, поддержку котировкам оказывают ожидания, что усилия, принимаемые странами – членами ОПЕК и другими производителями для ограничения добычи, приведут к уменьшению мировых запасов.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет 57,67 доллара США за баррель, что на $0,21 (0,37%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 2 февраля эти контракты подорожали на 1,11 доллара США (2%), до 57,46 доллара США за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет 54,94 доллара США за баррель, что на 0,18 доллара США (0,33%) выше уровня на закрытие предыдущих торгов. Во вторник фьючерсы выросли в цене на 1,21 доллара США (2,3%), до 54,76 доллара США за баррель.

Министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) в среду в 17:00 (по бакинскому времени) проведут заседание, на котором обсудят состояние рынка и исполнение сделки.

Накануне технический комитет констатировал, что сделка ОПЕК+ в декабре была исполнена на 99%, при этом страны ОПЕК исполнили сделку на 103%, а не-ОПЕК – на 93%. Комитет собирается каждый месяц. Решение о квотах на февраль и март было принято на январском заседании сразу на два месяца.

Согласно решению ОПЕК+, все страны ОПЕК+ сохраняют январские уровни добычи, Россия может повысить добычу нефти на 65 тыс. б/с, Казахстан – на 10 тыс. б/с. На такие же объемы указанные страны могут повысить добычу и в марте.

Поддержку нефтяному рынку также оказали данные Американского института нефти (API). Согласно докладу API, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 29 января, снизились на 4,26 млн баррелей после падения на 5,27 млн неделей ранее. Снижение было отмечено вторую неделю подряд. Аналитики в среднем ожидали увеличения запасов на 0,37 млн баррелей, пишет Trading Economics. Т

ем временем запасы бензина, по данным API, снизились на 240 тыс. баррелей, дистиллятов – на 1,62 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 1,885 млн баррелей. Минэнергетики США опубликует еженедельный доклад о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране в среду в 19:30 (по бакинскому времени). Росту котировок также способствует улучшение настроений инвесторов на фоне новостей о вакцинации от коронавируса в США в последние недели и усилий администрации президента США Джо Байдена по принятию новых масштабных стимулирующих мер, отмечают эксперты Axi.