Цены на нефть продолжают расти

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Мировые цены на нефть эталонных марок активно растут сразу из-за нескольких важных факторов, влияющих на ситуацию на рынке.

Как сообщает Report, об этом свидетельствуют данные торгов в среду, 12 сентября.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures в 08:00 по бакинскому времени поднялась до $79,39 за баррель.

В свою очередь стоимость нефти WTI с поставкой в октябре на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла до $69,85 за баррель.

Аналитики отмечают, что цены на нефть растут из-за рисков для нефтедобычи в Ливии, долгосрочных опасений относительно резких сокращения поставок из Ирана, а также новости об усилении урагана "Флоренс", который приближается к берегам США.