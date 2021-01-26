Цены на нефть продолжают отыгрывать утреннее снижение

Инвесторы опасаются, что недостаточное вакцинирование может сдержать восстановление экономики, что отразится и на нефтяном спросе

Мировые цены на нефть во вторник днем почти отыграли утреннее снижение, рынки продолжают следить за ситуацией вокруг коронавируса и за перспективами по спросу, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,05% — до 55,65 доллара США за баррель, мартовских — на 0,02%, до 55,87 доллара США. Стоимость мартовских фьючерсов на WTI снижалась на 0,02% — до 52,76 доллара США за баррель. Утром котировки снижались на 0,5%.

Ситуация вокруг COVID-19 продолжает оставаться в центре внимания рынков, что в том числе отражается на нефтяных ценах. В то время как в Нидерландах вспыхнули протесты из-за ограничительных карантинных мер, третий локдаун ожидается уже во Франции.

По данным ВОЗ, суточный прирост случаев заражения в США превысил 170 тысяч в сутки, это самый высокий уровень прироста в мире, на втором месте находится Бразилия (более 62 тысяч). За все время в США заразились коронавирусом почти 25 миллионов человек в США, в мире — почти 99 миллионов.

При этом рынки следят за ситуацией по COVID-19 в Китае, который является крупнейшим импортером нефти и где почти через две недели начинаются длинные выходные в честь Нового года по лунному календарю.

Инвесторы также опасаются, что вакцинирования может быть недостаточно, чтобы избежать новых ужесточений карантина в мире. Такая ситуация может сдержать восстановление экономики, что отразится и на нефтяном спросе.