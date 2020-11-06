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Цены на нефть продолжают идти вниз, Brent торгуется у 39,85 долларов

Цены на нефть продолжают идти вниз, Brent торгуется у 39,85 долларов Это происходит на фоне ухудшения перспектив спроса в связи с растущей заболеваемостью COVID-19 по всему миру и новым витком карантинных мер
Энергетика
6 ноября 2020 г. 12:05
Цены на нефть продолжают идти вниз, Brent торгуется у 39,85 долларов

Цены на нефть продолжают снижение в пятницу на фоне ухудшения перспектив спроса в связи с растущей заболеваемостью COVID-19 по всему миру и новым витком карантинных мер.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, в центре внимания остаются президентские выборы в США, результат которых по-прежнему не объявлен.

По последним данным, кандидат от Демократической партии Джо Байден опережает Трампа, набирая 264 голоса членов коллегии выборщиков из необходимых 270 при 214 голосах у Трампа.

"Президентские выборы не решают проблему коронавируса и локдаунов, – сказал аналитик Blue Line Futures LLC в Чикаго Фил Штрайбл. – В ближайшее время мы не увидим восстановления спроса на нефть".

"Политическая неопределенность держит людей в подвешенном состоянии, и трейдеры просто ждут", – цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 (по бакинскому времени) в пятницу составляет 39,85 долларов США за баррель, что на 1,08 долларов США (2,64%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на 0,3 доллара США (0,7%), до 40,93 доллара США за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет 37,68 долларов США за баррель, что на 1,11 доллара США (2,86%) ниже уровня предыдущей сессии. В четверг фьючерсы снизились в цене на 0,36 доллара США (0,9%) – до 38,79 долларов США за баррель. С начала текущей недели Brent подорожала на 11%, WTI – более чем на 8%, на ожиданиях, что страны ОПЕК+ отложат запланированное на начало следующего года снятие части ограничений на добычу нефти.

"Нефтяной рынок показал существенный подъем на этой неделе, но теперь, кажется, рост выдохся, и трейдеры предпочли фиксировать прибыли", – отмечает главный аналитик Oanda Крейг Эрлэм.

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Версия на английском языке Oil prices tumble as markets await U.S. election result

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