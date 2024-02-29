Цены на нефть продемонстрировали стабильность

Цены на нефть продемонстрировали стабильность на торгах в четверг после разнонаправленного изменения по итогам предыдущей сессии.

Цены на нефть продемонстрировали стабильность на торгах в четверг после разнонаправленного изменения по итогам предыдущей сессии.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", стоимость апрельских фьючерсов на сорт марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 83,62 доллара за баррель. Это на 0,06 доллара (0,07%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

В среду эти контракты подорожали на 0,03 доллара, до 83,68 доллара за баррель.

Срок действия апрельских фьючерсов истекает в четверг. Более активно торгуемые майские контракты находятся на уровне 82,07 доллара за баррель, что на 0,08 доллара (0,1%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене на 0,02 доллара (0,03%), до 78,52 доллара за баррель.

По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на 0,33 доллара (0,4%), до 78,54 доллара за баррель.

Снижению стоимости WTI в среду способствовали данные министерства энергетики США, показавшие увеличение запасов нефти в стране по итогам пятой недели подряд.

Коммерческие запасы нефти в Соединенных Штатах на прошлой неделе выросли на 4,2 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, увеличились на 1,5 млн баррелей. Добыча нефти в США на прошлой неделе осталась на рекордном уровне - 13,3 млн баррелей в сутки.

Хотя в США запасы сырья растут, "глобальный нефтяной рынок сжимается", отмечает главный аналитик DTN Трой Винсент, слова которого приводит Market Watch.

Некоторую поддержку рынку в среду оказали сообщения СМИ о том, что ОПЕК+ рассматривает возможность продления добровольных ограничений на добычу нефти на второй квартал этого года.