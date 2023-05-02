О нас

Цены на нефть продемонстрировали стабильность перед заседанием ФРС США

Цены на нефть продемонстрировали стабильность перед заседанием ФРС США Мировые цены на нефть продемонстрировали стабильность во вторник утром в ожидании решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по учетной ставке.
Энергетика
2 мая 2023 г. 09:07
Цены на нефть продемонстрировали стабильность перед заседанием ФРС США

Мировые цены на нефть продемонстрировали стабильность во вторник утром в ожидании решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по учетной ставке.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent остались неизменными - в 79,31 доллара за баррель, а июньских фьючерсов на WTI - выросла на 0,04%, до 75,7 доллара.

Заседание ФРС по учетной ставке состоится 2-3 мая, ее решение станет известно в среду. Согласно данным СME Group, более 95% опрошенных аналитиков прогнозируют очередное повышение ставки на 25 базисных пунктов, до 5,25%. Остальные ожидают сохранения ставки на текущем уровне.

Инвесторы также ожидают выход ряда макроэкономических статистик на этой неделе. Во вторник выйдет окончательная оценка индекса деловой активности (PMI) в промышленном секторе еврозоны, ожидается, что в апреле показатель снизился до 45,5 пункта с 47,3 пункта месяцем ранее. А в среду Минэнерго США выпустит официальную статистику по коммерческим запасам нефти в стране. Аналитики прогнозируют, что за неделю по 28 апреля показатель объема запасов сократился на 1 млн баррелей.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Oil prices stable ahead of US Fed’s meeting

Другие новости из категории

В Баку состоялся круглый стол по зеленой энергетике
В Баку состоялся круглый стол по зеленой энергетике
1 мая 2023 г. 20:41
Завтра в двух районах Азербайджана будет приостановлено газоснабжение
Завтра в двух районах Азербайджана будет приостановлено газоснабжение
1 мая 2023 г. 18:15
НПЗ STAR увеличил импорт сырой нефти на 11%
НПЗ STAR увеличил импорт сырой нефти на 11%
1 мая 2023 г. 17:36
Производство дизельного топлива на заводе SOCAR в Турции увеличилось на 31%
Производство дизельного топлива на заводе SOCAR в Турции увеличилось на 31%
1 мая 2023 г. 17:04
Нефтеперерабатывающий завод STAR сократил производство авиакеросина в этом году
Нефтеперерабатывающий завод STAR сократил производство авиакеросина в этом году
1 мая 2023 г. 15:51
Пярвиз Шахбазов примет участие в заседании диалога высокого уровня по энергетике между Азербайджаном и ЕС
Пярвиз Шахбазов примет участие в заседании диалога высокого уровня по энергетике между Азербайджаном и ЕС
1 мая 2023 г. 15:10
Биржевые цены на газ в Европе продемонстрировали стабильность
Биржевые цены на газ в Европе продемонстрировали стабильность
1 мая 2023 г. 13:39
SOCAR увеличил экспорт нефти на более чем 13%
SOCAR увеличил экспорт нефти на более чем 13%
29 апреля 2023 г. 16:29
SOCAR: В Азербайджане незначительно увеличилось потребление газа
SOCAR: В Азербайджане незначительно увеличилось потребление газа
29 апреля 2023 г. 15:21
SOCAR увеличил переработку нефти на более чем 5%
SOCAR увеличил переработку нефти на более чем 5%
29 апреля 2023 г. 15:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi