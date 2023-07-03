Цены на нефть продемонстрировали слабую динамику

Мировые цены на нефть в понедельник утром продемонстрировали слабую динамику на фоне разнонаправленных базовых факторов.

Мировые цены на нефть в понедельник утром продемонстрировали слабую динамику на фоне разнонаправленных базовых факторов.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,09%, до 75,34 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,11%, до 70,56 доллара.

Инвесторы оценивают перспективы поставок на фоне усилий ОПЕК+ по снижению добычи, а также прогнозы спроса на фоне ужесточения мировыми центробанками монетарной политики, что усиливает риски рецессии.

В то же время участники торгов обращают внимание на макростатистику из Китая, одного из крупнейших потребителей и импортеров нефти. Индекс деловой активности PMI в производственном секторе КНР, по версии делового издательства Caixin, в июне опустился до 50,5 пункта с до 50,9 пункта месяцем ранее. С одной стороны, показатель снизился, но при этом оказался лучше прогноза в 50,2 пункта.