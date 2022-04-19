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Цены на нефть продемонстрировали разнонаправленную динамику

Цены на нефть продемонстрировали разнонаправленную динамику Мировые цены на нефть во вторник утром не продемонстрировали единую динамику на неоднозначном внешнем фоне.
Энергетика
19 апреля 2022 г. 09:55
Цены на нефть продемонстрировали разнонаправленную динамику

Мировые цены на нефть во вторник утром не продемонстрировали единую динамику на неоднозначном внешнем фоне.

Как передает Report, цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,03%, до 113,19 долларов США за баррель.

Стоимость июньских фьючерсов на WTI снизилась на 0,21%, до 107,21 доллара.

Во вторник утром на динамику цен повлияли, в частности, ожидания уменьшения предложения на рынке. Два нефтеналивных порта Ливии приостановили работу в свете протестов против премьер-министра страны Абдельхамида Дбейбы, что привело к опасениям по поводу нехватки этого вида сырья на рынке и, соответственно, росту цен.

Он также добавил, что разговоры о том, что страны ЕС, возможно, в течение пары недель договорятся о каком-то запрете на импорт российской нефти, также увеличивают цены на нефть.

Однако, с другой стороны, снижению цен способствуют новости о первых летальных случаях коронавирусной инфекции в Шанхае со дня введения жестких ограничительных мер. Так, новости о смерти заболевших привели к мыслям о снижении спроса.

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