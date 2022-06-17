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Цены на нефть продемонстрировали разнонаправленную динамику

Цены на нефть продемонстрировали разнонаправленную динамику Мировые цены на нефть в пятницу днем не демонстрировали единую динамику по основным маркам.
Энергетика
17 июня 2022 г. 15:35
Цены на нефть продемонстрировали разнонаправленную динамику

Мировые цены на нефть в пятницу днем не демонстрировали единую динамику по основным маркам.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,06%, до 119,8 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — снизилась на 0,13%, до 117,44 доллара. Утром нефть обеих марок умеренно дешевела.

Цены на нефть остаются на уровне, близкому к 120 долларов за баррель, на базовых факторах поддержки, один из которых — западные санкции против энергетического сектора РФ. А в четверг США ввели против ряда компаний и физлиц новые санкции, связанные с содействием экспорту иранских нефтепродуктов.

Аналитики отмечают, что общие экономические условия также влияют на нефтяные цены, в частности, ужесточение монетарной политики рядом мировых центробанков из-за высокой инфляции. Также существует неуверенность по поводу мирового спроса.

Позднее в пятницу нефтегазовой сервисной компанией Baker Hughes Company будет опубликована еженедельная статистика действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю их число выросло на шесть – до 580 агрегатов.

09.07

Мировые цены на нефть в пятницу утром продемонстрировали снижение, поскольку инвесторы негативно оценивают перспективы спроса на нее.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,49%, до 119,22 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,55%, до 116,94 доллара.

По мнению аналитиков, повышение учетных ставок центробанками давит на нефтяные цены, несмотря на наблюдаемый дефицит поставок.

В прошедшие дни состоялись заседания ряда крупных финансовых регуляторов, многие из которых приняли решение повысить ставку рефинансирования. Федеральная резервная система (ФРС) США повысила ее сразу на 75 базисных пунктов, до 1,5-1,75% годовых, британский центробанк — до 1,25% с 1% годовых, также ЦБ Швейцарии увеличил ставку впервые за 15 лет — до минус 0,25% годовых с минус 0,75%.

Ужесточение монетарной политики связано с высокими значениями инфляции в мире. Так, по итогам мая годовая инфляция в США составляла рекордные с 1981 года 8,6%. Опасения по поводу темпов роста потребительских цен и связанных с этим повышений ставок отражаются на экономических прогнозах, что влияет на перспективы спроса на этот вид сырья.

Инвесторы при этом обращают внимание и на новости, касающиеся поставок, что несколько сдерживает снижение котировок нефти. Так, в четверг США ввели против ряда компаний и физлиц новые санкции, связанные с содействием экспорту иранских нефтепродуктов.

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Версия на английском языке Global oil prices fall amid doubts in demand
Версия на азербайджанском языке Neftin qiyməti düşüb

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